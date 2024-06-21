Правительство выделило миллиард гривен на закупку "школьников"

Кабмин выделил 1 миллиард гривен регионам на закупку школьных автобусов. Предпочтение будет отдаваться украинским производителям.

Средства распределят между 22 областями. Их получат местные бюджеты.

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22 области получат средства на закупку "школьников"

В соответствии с порядком и условий предоставления субвенции, с 16 до 22 мая областные военные администрации предоставляли комиссии МОН информацию о количестве учеников, которые нуждаются в подвозе и которых не подвозят школьными автобусами. После этого комиссия МОН утверждала перечень областей для получения финансирования.

Распределение субвенции осуществили исключительно для тех школьников, которые в следующем учебном году будут учиться очно или по смешанной форме.

Благодаря субвенции и софинансированию из местных бюджетов удастся закупить более 500 автобусов. Громады смогут довозить детей до более безопасных территорий в школы с укрытиями, которые строят и ремонтируют за счет государственного и местного бюджетов,

– сообщают в Минобразования.

Для обеспечения прав на качественное образование детей с особыми образовательными потребностями МОН рекомендует каждой общине иметь как минимум один специальный автобус.

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Напомним, 2023 года за счет субвенции, которая составляла 1 миллиард гривен, общины получили 531 автобус. Из местных бюджетов выделили 656 миллион гривен.