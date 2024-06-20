Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время образовательного фестиваля "Учителя будущего", сообщает Образование 24. Событие проходит во Львове в течение 20 – 21 июня и собрало более 2 тысяч педагогов.

Смотрите также Во Львове на большом фестивале собрались "учителя будущего" и образовательные эксперты

Глава МОН сделал заявление о важности очного обучения

Чиновник также рассказал, что педагоги должны все вместе восстанавливать украинское образование.

Мы понимаем, какие потери понесли из-за ковида и войны. Вы лучше меня можете рассказать на конкретных примерах, цифрах и судьбах детей,

– отметил он.

И подчеркнул: поэтому надо как можно скорее вернуться к полноценному очному обучению – везде, где это возможно, учитывая безопасность образовательного процесса.

Будем принимать дальнейшие решения по содействию этому процессу. Дети должны вернуться к очному обучению,

– добавил Лисовой.

Смотрите также Запрет смартфонов в школах: заработает ли в Украине и как это работает в США и Великобритании

Сколько учеников планируют вернуться к очному обучению в этом году

Глава МОН также напомнил о результатах исследования РИЅА (результаты международного исследования качества образования, направленного на оценку способности 15-летнего ученичества применять знания и умения по чтению, математике и естественно-научным дисциплинам в реальных жизненных контекстах. Они продемонстрировали значительный уровень образовательных потерь у украинских школьников, – ред.). Осенью официально МОН также получит результаты исследования, связанные с потерями по социально-эмоциональному развитию учащихся.

И это то, что мы можем преодолеть через возвращение к полноценному очному обучению. Поэтому политики министерства направлены на содействие возвращению в очный формат,

– уточнил министр.

Он также отметил, что значительную роль по восстановлению очного обучения играют укрытия в школах. Но это очень ценный вопрос, на который правительство выделяет сегодня колоссальные деньги.

В приоритете также – прифронтовые и приграничные регионы. Там, где дети – под наибольшей угрозой. Там, где более чем полмиллиона детей продолжает учиться очно. В этом году комплекс мероприятий и миллиарды, которые выделяет правительство, помогут вернуть около 200 – 250 тысяч к очному обучению,

– сообщил Лисовой.

Отметим, образовательный фест 2024 года предлагает около 100 событий, выступления ведущих образовательных хедлайнеров и экспертов из Украины и мира, панельные дискуссии, презентации, лекции, мастер-классы, интерактивные форматы и качественный нетворкинг.