Кошти розподілять між 22 областями. Їх отримають місцеві бюджети.

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22 області отримають кошти на закупівлю "школяриків"

Відповідно до порядку та умов надання субвенції, з 16 до 22 травня обласні військові адміністрації надавали комісії МОН інформацію про кількість учнів, які потребують підвезення та яких не підвозять шкільними автобусами. Після цього комісія МОН затверджувала перелік областей для отримання фінансування.

Розподіл субвенції здійснили виключно для тих школярів, які в наступному навчальному році будуть вчитися очно або за змішаною формою.

Завдяки субвенції та співфінансуванню з місцевих бюджетів удасться закупити понад 500 автобусів. Громади зможуть довозити дітей до більш безпечних територій у школи з укриттями, які будують і ремонтують коштом державного і місцевого бюджетів,

– повідомляють у Міносвіти.

Для забезпечення прав на якісну освіту дітей з особливими освітніми потребами МОН рекомендує кожній громаді мати щонайменше один спеціальний автобус.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Нагадаємо, 2023 року коштом субвенції, яка становила 1 мільярд гривень, громади отримали 531 автобус. З місцевих бюджетів виділили 656 мільйон гривень.