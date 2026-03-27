В Украине – новое правописание: что изменилось

В Украине окончательно утвердили украинское правописание как государственный стандарт. Решение приняла языковая комиссия во исполнение постановления Верховной Рады.

Главное изменение – не новые правила, а обязательность их применения. Об этом сообщает председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Что изменилось в правописании?

В Украине официально завершили процесс обновления украинского правописания. 1 марта 2026 года Национальная комиссия по стандартам государственного языка утвердила его как единый государственный стандарт, чем ввела документ в правовое поле.

Речь идет фактически о правописании редакции 2019 года, однако теперь оно имеет значительно более высокий статус. Если раньше документ имел рекомендательный характер, то отныне его нормы являются обязательными для использования во всех сферах – от образования до государственных учреждений.

Важно, что кардинальных изменений в правилах не произошло. Основные нововведения касаются статуса документа, а также редакционных уточнений и исправления технических ошибок в тексте.

В то же время введение единого стандарта устраняет разночтения, которые ранее возникали при применении норм правописания. Теперь в Украине действует единый официальный текст, который должны использовать все без исключения.

Также новый статус правописания означает, что его будут применять в государственных экзаменах, работе судов, органов власти и даже в цифровых сервисах и реестрах. При этом украинцам не нужно менять ранее выданные документы. Паспорта, дипломы и другие официальные бумаги остаются в силе, даже если они оформлены по старым нормам.

Почему нужно было обновить правописание?