В Украине – новое правописание: что изменилось
- Украинское правописание утверждено как обязательный государственный стандарт, что устраняет разночтения и требования к его применению во всех сферах.
- Новый статус не требует замены ранее выданных документов, но его нормы будут использоваться в государственных экзаменах, судах и цифровых сервисах.
В Украине окончательно утвердили украинское правописание как государственный стандарт. Решение приняла языковая комиссия во исполнение постановления Верховной Рады.
Главное изменение – не новые правила, а обязательность их применения. Об этом сообщает председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Что изменилось в правописании?
В Украине официально завершили процесс обновления украинского правописания. 1 марта 2026 года Национальная комиссия по стандартам государственного языка утвердила его как единый государственный стандарт, чем ввела документ в правовое поле.
Речь идет фактически о правописании редакции 2019 года, однако теперь оно имеет значительно более высокий статус. Если раньше документ имел рекомендательный характер, то отныне его нормы являются обязательными для использования во всех сферах – от образования до государственных учреждений.
Важно, что кардинальных изменений в правилах не произошло. Основные нововведения касаются статуса документа, а также редакционных уточнений и исправления технических ошибок в тексте.
В то же время введение единого стандарта устраняет разночтения, которые ранее возникали при применении норм правописания. Теперь в Украине действует единый официальный текст, который должны использовать все без исключения.
Также новый статус правописания означает, что его будут применять в государственных экзаменах, работе судов, органов власти и даже в цифровых сервисах и реестрах. При этом украинцам не нужно менять ранее выданные документы. Паспорта, дипломы и другие официальные бумаги остаются в силе, даже если они оформлены по старым нормам.
Почему нужно было обновить правописание?
Еще в начале 2026 года в Украине только готовились к окончательному утверждению правописания, и этот процесс сопровождался консультациями с правительством и научным сообществом. В Верховной Раде отмечали, что обновление правописания является частью более широкой языковой политики государства. В частности, речь шла об усилении роли украинского языка и преодолении последствий русификации, которые накапливались десятилетиями.
Также планировалось создание юридического глоссария – единой системы терминов для законодательства, чтобы избавиться от сложных канцеляризмов и языковых калек. Отдельной инициативой было внедрение национального шрифта для официальных документов. Это должно было стать частью формирования единого языкового стандарта в государстве.
Тогда же отмечалось, что окончательное согласование правописания должно состояться до марта 2026 года после широкого обсуждения с экспертами. В итоге именно эти шаги и привели к нынешнему решению – официального утверждения правописания как обязательного стандарта для всей страны.