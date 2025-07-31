В Украине сложилось интересное переплетение христианских и языческих традиций. Они отразились и в традициях, и в названиях праздников.

Почему название праздника Маковея, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Дианы Антоняк.

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Почему праздник называется Маковея?

1 августа православные христиане отмечают один из самых больших праздников – Маковея или Маковия.

Но это не единственное название, в народе его называют:

Малый Спас

Спас на воде

Маковый Спас

Макотрус

Медовый Спас.

Но почему праздник этот праздник носит именно такое название? Церковное название праздника – чествование Животворящего Креста Господня.

Но христианский праздник наложен на народные традиции чествования трав и цветов, а еще – меда и мака.

Поэтому бытует две версии, почему именно праздник называется Маковея:

По первой. Это народное название, которое возникло из-за почитания растения – мака. Впоследствии его начали освящать в церкви, чтобы зелье приобрело это больше целебных и обереговых свойств. По второй. Так украинцы интерпретировали церковную память о мучениках Маккавеев, матери их Соломонии и учителя их Елеазара, которые упоминаются в Ветхом Завете. А слово "Спас" – означает тело Креста Спасителя.

Что такое Маковея: смотрите видео

Как возник праздник?

Праздник возник в Византии в IX веке. Часть Креста Господня выносили на улицы Константинополя для освящения города и защиты от болезней, которые часто случались в августе. А на территорию Киевской Руси оно распространилось с приходом христианства. Более того, предполагают, что князь Владимир окрестил киевлян именно 1 августа.

При чем здесь братья Маккавеи?

Одна из версий происхождения названия – от фамилии Маккавеи. В 166 году до нашей эры. сирийский царь Антиох Эпифан пытался принудить иудеев отречься от веры. Семь братьев Маккавеев, их мать Соломония и их учитель Елеазар приняли мученическую смерть, не изменив вере.

А само слово "Маккавей" происходит от арамейского maccaba – "боевой молот", прозвище героя восстания Иуды Маккавея.

Какие украинские традиции на Маковея?

Каждый украинский праздник имеет свой символизм и традиции. Именно в этот день освящали букеты из цветов, в которых обязательно должны были быть колоски, бархатцы и головки мака, и конечно – мед и мак. Которые потом приобретали целебные свойства. А еще, не во всех регионах Украины, но в некоторых в этот день, раз в год потребляли обрядовое блюдо – шулики или ламанцы – лепешки, которые сдабривают медом и поливой из перетертого мака.

Шулики с маком: смотрите видео

@klopotenko_chef Маковея близко. У каждого на этот день есть свой рецепт. Но этот - мой любимый. Сохраняйте и готовьте с любовью. А потом делитесь с родными Для теста - Молоко - 350 мл - Мука - 600 г - Львовские дрожжи сухие, 12 г - 1 упаковка - Масло - 3 ст. л. - Сахар - 1 ст. л. - Сахар - 1 ст. л. - Соль - щепотка Для маковой заливки: - Мак - 200 г - Вода - 400 мл - Молоко - 500 мл - Сахар - 100 г Приготовление: 1. Смешайте все сухие ингредиенты (мука, Львовские дрожжи, соль, сахар). 2. Добавьте теплое молоко и масло. Замесите мягкое тесто. 3. Накройте и оставьте подходить на 50 минут. 4. Раскатайте тесто, выложите на противень с пергаментом. Выпекайте 25–30 минут при 180°C до золотистости. 5. Охладите и порежьте (или поломайте) на куски. 6. Залейте 500 мл молока, поставьте под легкий гнет на 10 мин. Маковая заливка: 1. Мак залить 400 мл воды, варить 10 мин. 2. Процедить, добавить сахар и перетереть мак в макогоне или блендере. 3. Далее залить маковым сиропом шулики и наслаждаться️ ♬ оригинальный звук - klopotenko_chef

В этот день в селах происходят крестные ходы к водоемам, освящение колодцев, купание скота – поэтому праздник еще называют Мокрым Спасом.

Для кого-то это обычный день, а для кого-то – особый обрядовый праздник! Но хорошая возможность попробовать древнее традиционное блюдо!