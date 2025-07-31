Почему название праздника Маковея, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Дианы Антоняк.

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Почему праздник называется Маковея?

1 августа православные христиане отмечают один из самых больших праздников – Маковея или Маковия.

Но это не единственное название, в народе его называют:

Малый Спас

Спас на воде

Маковый Спас

Макотрус

Медовый Спас.

Но почему праздник этот праздник носит именно такое название? Церковное название праздника – чествование Животворящего Креста Господня.

Но христианский праздник наложен на народные традиции чествования трав и цветов, а еще – меда и мака.

Поэтому бытует две версии, почему именно праздник называется Маковея:

По первой. Это народное название, которое возникло из-за почитания растения – мака. Впоследствии его начали освящать в церкви, чтобы зелье приобрело это больше целебных и обереговых свойств. По второй. Так украинцы интерпретировали церковную память о мучениках Маккавеев, матери их Соломонии и учителя их Елеазара, которые упоминаются в Ветхом Завете. А слово "Спас" – означает тело Креста Спасителя.

Что такое Маковея: смотрите видео

Как возник праздник?

Праздник возник в Византии в IX веке. Часть Креста Господня выносили на улицы Константинополя для освящения города и защиты от болезней, которые часто случались в августе. А на территорию Киевской Руси оно распространилось с приходом христианства. Более того, предполагают, что князь Владимир окрестил киевлян именно 1 августа.

При чем здесь братья Маккавеи?

Одна из версий происхождения названия – от фамилии Маккавеи. В 166 году до нашей эры. сирийский царь Антиох Эпифан пытался принудить иудеев отречься от веры. Семь братьев Маккавеев, их мать Соломония и их учитель Елеазар приняли мученическую смерть, не изменив вере.

А само слово "Маккавей" происходит от арамейского maccaba – "боевой молот", прозвище героя восстания Иуды Маккавея.

Какие украинские традиции на Маковея?

Каждый украинский праздник имеет свой символизм и традиции. Именно в этот день освящали букеты из цветов, в которых обязательно должны были быть колоски, бархатцы и головки мака, и конечно – мед и мак. Которые потом приобретали целебные свойства. А еще, не во всех регионах Украины, но в некоторых в этот день, раз в год потребляли обрядовое блюдо – шулики или ламанцы – лепешки, которые сдабривают медом и поливой из перетертого мака.

Шулики с маком: смотрите видео

В этот день в селах происходят крестные ходы к водоемам, освящение колодцев, купание скота – поэтому праздник еще называют Мокрым Спасом.

Для кого-то это обычный день, а для кого-то – особый обрядовый праздник! Но хорошая возможность попробовать древнее традиционное блюдо!