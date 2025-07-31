Чому назва свята Маковея, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Діани Антоняк.

Дивіться також То як українською правильно – Даніель, Данило чи Даниїл: що треба знати про це ім'я

Чому свято називається Маковея?

1 серпня православні християни відзначають одне з найбільших свят – Маковея чи Маковія.

Але це не єдина назва, у народі його називають:

Малий Спас

Спас на воді

Маковий Спас

Макотрус

Медовий Спас

Та чому свято це свято насить саме таку назву? Церковна назва свята – вшанування Животворчого Хреста Господнього.

Але християнське свято накладено на народні традиції вшанування трав та квітів, а ще – меду та маку.

Тому побутує дві версії, чому саме свято називається Маковея:

За першою. Це народна назва, яка виникла через вшанування рослини – маку. Згодом його почали освячувати в церкві, щоб зілля набуло це більше цілющих та оберегових властивостей. За другою. Так українці інтерпретували церковну пам’ять про мучеників Маккавеїв, матері їх Соломонії та учителя їхнього Єлеазара, які згадуються в Старому Завіті. А слово "Спас" – означає тіло Хреста Спасителя.

Що таке Маковея: дивіться відео

Як виникло свято?

Свято виникло у Візантії в IX столітті. Частину Хреста Господнього виносили на вулиці Константинополя для освячення міста та захисту від хвороб, які часто траплялися в серпні. А на територію Київської Русі воно поширилося з приходом християнства. Ба більше, припускають, що князь Володимир охрестив киян саме 1 серпня.

До чого тут брати Маккавеї?

Одна з версій походження назви – від прізвища Маккавеї. У 166 році до нашої ери. сирійський цар Антіох Епіфан намагався примусити юдеїв зректися віри. Сім братів Макавеїв, їхня мати Соломонія та вчитель Елеазар прийняли мученицьку смерть, не зрадивши віру.

А саме слово "Маккавей" походить від арамейського maccaba – "бойовий молот", прізвисько героя повстання Юди Маккавея.

Які українські традиції на Маковея?

Кожне українське свято має свій символізм та традиції. Саме у цей день освячували букети з квітів, у яких обов'язково мали бути колоски, чорнобривці та головки маку, і звісно – мед та мак. Які потім набували цілющих властивостей. А ще, не в усіх регіонах України, але у деяких у цей день, раз на рік споживали обрядову страву – шулики чи ламанці – коржі, які присмачують медом та поливою з перетертого маку.

Шулики з маком: дивіться відео

Цього дня у селах відбуваються хресні ходи до водойм, освячення криниць, купання худоби – тому свято ще називають Мокрим Спасом.

Для когось це звичайний день, а для когось – особливе обрядове свято! Але гарна нагода скуштувати давню традиційну страву!