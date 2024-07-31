У цей день також роблять пісну випічку з меду та маку, оскільки починається Успенський піст. Смаколиками пригощають усіх рідних, друзів, сусідів та нужденних, аби протягом року не знати біди, передає LifeStyle 24.

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Чому мед має цілющі властивості на Медовий Спас

Згідно з віруваннями наших предків, у день Медового Спаса мед набуває цілющих властивостей. У давнину у свято люди йшли збирати його, аби не лише освятити, але й лікуватися від хвороб. Ба більше, господині пекли різну випічку з цього смаколика, яку потрібно було скуштувати кожному членові сім'ї. Мед – це головний символ Маковія. Саме тому у цей день йому надають такого великого значення та сили.

Вважається, що у свято кожна людина має з'їсти принаймні ложку меду, аби цілий рік бути здоровою. У народі навіть існує приказка: "На перший Спас навіть жебрак медку спробує". На Маковія є ще одна цікава традиція: баночку, у якій був мед, не потрібно викидати або просто ставити кудись у комору. У неї слід складати копійки аж до наступного Медового Спасу. Після цього усі монети варто віддати нужденним. Згідно з народними прикметами, так люди притягують у будинок достаток та добробут.