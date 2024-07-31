На Медовий Спас також розпочинається Успенський піст, тому віряни дотримуються обмежень в їжі та очищаються духовно. Що покласти в кошик, який освячують у храмі, розповість LifeStyle 24.

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Що покласти в кошик на Медовий Спас

З давніх-давен на Маковія (інша назва Медового Спасу) люди освячують в церкві кошик з різними продуктами. Туди обов'язково кладуть воду. Річ у тім, що це свято ще називають Спасом на воді. Оскільки саме в цей день князь Володимир Великий охрестився. Окрім цього, у кошику повинен бути мед, однак зі свіжого врожаю, та мак. Все це до того ж прикрашають букетами з польових квітів та трав. У народі вони отримали красиву назву – "маковійчики". Кажуть, що ці освячені букети притягують у будинок процвітання.

Для того, щоб зробити "маковійчика" беруть такі квіти та трави: барвінок, чорнобривці, васильки, колоски пшениці, м'яту, полин, любисток та чебрець. Хтось ще також додає горох, кріп, качани кукурудзи або квасолю. Після освячення, господарі беруть кошик та ходять з ним по дому. Це робиться для хорошого врожаю. Освячені букети ні в якому разі не треба викидати. Їх потрібно поставити біля ікон як оберіг і зберігати до наступного року.