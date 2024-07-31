Кожен зі всіх Спасів має свої цікаві традиції, яких люди дотримуються ще з давніх-давен. У святковий період, зокрема, частіше ходять до храму та проводять більше часу з родиною, передає LifeStyle 24.

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Медовий Спас

На Медовий Спас люди освячують в церкві мед, мак, воду, польові квіти та різні трави. Вважається, що останні володіють цілющою силою у цей день, тому з них готують різні настої, щоб лікувати від хвороб. Після служби Божої родини збираються за святковим столом, але їдять лише пісні страви, бо починається Успенський піст.

Яблучний Спас

Віряни традиційно починають день на Яблучний Спас у храмі. Після цього потрібно піти на цвинтар, аби відвідати могили близьких людей. Потім, коли всі повертаються додому, господині печуть пироги з яблуками. Випічку має з'їсти кожен член родини, а також друзі та сусіди. Згідно з народними прикметами, дівчатам, які ще не вийшли заміж, у свято треба скуштувати яблука з медом. Кажуть, що тоді збудеться найзаповітніше бажання.

Традиції трьох Спасів / Фото Freepik

Горіховий Спас

Горіховий Спас – третій та останній у списку, тому не так гучно відзначається, як попередні. Християни у свято йдуть до церкви, де святять горіхи та хліб. Згодом усі продукти та страви з них куштують рідні. У давні часи наші предки у цей день займалися тканням полотен, хтось до того ж шив одяг. Господарі збирали жито та пшеницю, приводили до ладу криниці. Ввечері усі ходили в лазню, а потім збиралися за сімейним столом.