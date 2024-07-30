Колись українці святкували Успіння Пресвятої Богородиці 29 серпня, однак тепер свято змістилося на 13 днів раніше та буде 15 серпня. Цей день має ще одну назву – Перша Пречиста. Більше розповість LifeStyle 24.

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Успіння Пресвятої Богородиці: що це за свято

У свято Успіння Пресвятої Богородиці віряни згадують, як померла матір Ісуса Христа. Біблія стверджує, що про свою смерть Діва Марія дізналася за три дні. Трагічну звістку жінці сповістив ангел. Богородиця одразу пішла до близьких та інших людей, аби з ними попрощатися. Кажуть, що Діва Марія померла тихо та спокійно.

Успіння Пресвятої Богородиці: традиції свята

За традицію, на Успіння Пресвятої Богородиці християни відвідують церкву. Оскільки у цей час починаються жнива, то люди приносять насіння і колоски пшениці, щоб їх освятити. Не забувають віряни також ставити свічку за рідних та друзів, крім того, моляться за їхнє здоров'я. Напередодні свята люди дотримуються Успенського посту, однак у цей день обмеження вже не діють. Тому на Успіння Пресвятої Богородиці господині накривають великий сімейний стіл, на якому обов'язково має стояти освячений хліб.