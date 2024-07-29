Успенський піст традиційно закінчується напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці. У цей період не можна вживати м'ясні та молочні продукти, яйця та рибу. Послаблення діють на Преображення Господнє, яке збігається з Яблучним Спасом. Тоді вірянам дозволяється вживати рибу, передає LifeStyle 24.

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Яких правил треба дотримуватися під час Успенського посту

Під час посту християни, за правилами, очищаються тілесно та духовно. У цей час потрібно більше молитися, займатися добрими справами та благодійністю, допомагати нужденним, уникати негативних думок та прощати тих, з ким перебуваєте у сварці. Не можна конфліктувати, лихословити, ображатися та злитися. Крім того, в Успенський піст заборонено одружуватися та вінчатися. Загалом не варто влаштовувати гучні гуляння. Однак укласти шлюб таки можна. Просто потрібно провести скромну церемонію, а не справляти весілля.

Під час посту діють харчові обмеження. Раціон повинен складатися з сухої та гарячої їжі без олії. Найсуворіших правил варто дотримуватися у понеділок, середу та п'ятницю. Дозволяється їсти сухофрукти, сирі фрукти й овочі, мед, горіхи, хліб та сіль. Коли піст закінчується, треба поступово повертати певні продукти в раціон.