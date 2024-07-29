У 2024 році українці відзначатимуть Яблучний Спас 6 серпня. У той самий день, до речі, маємо Преображення Господнє. Зазначимо, що у цей період вже триватиме Успенський піст, який розпочнеться на Медовий Спас. Однак у свято дозволяється додати до раціону рибу. Більше інформації читайте на сайті LifeStyle 24.

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Яблучний Спас 2024: історія та традиції свята

У народі Яблучний Спас ще також називають Спасом на горі. У цей день згадують, як Ісус Христос разом з учнями пішов на гору Фавор. Під час цього Сину Божому стало відомо, що його розіп'ють на хресті, однак згодом станеться воскресіння. Згідно з біблійними переказами, на горі Петро, Іван та Яків побачили, як обличчя Господа почало світитися, до того ж на ньому з'явився білий одяг. Сталося таке чудо під час того, як вони молилися. Коли всі четверо повернулися назад, то Ісус Христос сказав назбирати яблук, щоб освятити їх.

На свято Яблучного Спасу християни освячують в церкві яблука, стручковий горох, пшеницю та мед. Вважається, що фрукт – головний символ цього дня та притягує у сім'ю достаток і добробут. Після богослужіння люди відвідують могили померлих родичів. Потім усі збираються вдома, а господині печуть пиріг з яблуками. Коли страва готова, то її традиційно роздають усім членам родини, сусідам та друзям.