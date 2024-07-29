Цього року українці відзначатимуть Медовий Спас вже зовсім скоро – у четвер, 1 серпня. Свято, до речі, має ще декілька назв: Маковея, Спас на воді та Мокрий Спас. Більше про історію та традиції розповість LifeStyle 24.

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Медовий Спас: історія свята

Свято отримало таку назву, оскільки у цей день традиційно починали збирати мед. Після цього люди йшли до церкви, щоб його освятити. У кошик, крім того, ставили воду. Спас – бо Спаситель, а у свято також відзначають Винесення Древ Хреста Господнього. Кажуть, що колись у Константинополі через спеку була погана вода, від якої люди хворіли, а інколи й помирали. Однак коли в місто винесли Хрест, усі недуги зникли.

Згідно з біблійною легендою, це свято також називають Маковеєм, оскільки раніше були брати Маккавеї, які разом з мамою Соломією згодом стали мучениками, бо постраждали через християнську віру.

Коли Медовий Спас у 2024 році / Фото Freepik

Вважається, що Медовий Спас бере свій початок ще з XII століття. Річ у тім, що якось до князя Андрія Боголюбського уві сні прийшла Божа сила, що зійшла на його військо. Після цього армії вдалося перемогти ворогів, тому правитель наказав йти у хрестові походи. Кажуть, що у свято ще дозволяється купатися у річках та озері. Наступними днями цього краще не робити, оскільки є повір'я, що можна притягнути хвороби.

Медовий Спас: традиції свята

Під час Медового Спасу християни продовжують йти до храму, щоб святити мед – ця традиція наших предків збереглася й до нині. Господині печуть з нього пироги, а також готують кашу з пшона та роблять млинці. У свято страви повинна скуштувати вся родина, друзі та сусіди. Добре також поділитися ними з нужденними. Наші предки вважали, що освячений мед потрібно порозкладати по двору, щоб будинок був захищений.