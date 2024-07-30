У період посту віряни частіше моляться та відвідують храм. Також забороняється вживати певні продукти, а натомість треба вводити в раціон страви без них. Що можна і не можна їсти, розповість LifeStyle 24.

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Успенський піст: що можна і не можна їсти

Під час Успенського посту забороняється м'ясо, молочні продукти, яйця та риба. Однак у цей період, а саме 6 серпня, буде Преображення Господнє. Тоді християнам дозволяється додати в раціон рибу.

У понеділок, середу та п'ятницю (найсуворіші дні посту) можна вживати суху їжу; у вівторок та четвер – гарячу їжу, тільки без олії; на вихідних – гарячу їжу разом з олією та вином. Тоді, коли найбільш важливо дотримуватися харчових обмежень, людям варто їсти фрукти та овочі, мед, горіхи, сухофрукти, сіль, а також пити воду.

Після закінчення посту важливо не їсти всі продукти, які були заборонені, одразу, оскільки це лише зашкодить організму. Спершу готуйте маленькі порції та збільшуйте їх кожного дня. Вживайте, наприклад, трохи м'яса та риби, а вже потім додавайте молочні продукти. Або навпаки. До речі, також важливо не навантажувати у перші дні після посту свій організм алкогольними напоями, смаженими та жирними продуктами.