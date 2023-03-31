Двуязычное обучение в школах: какие преимущества это дает ученикам и как подготовить учителей

МОН планирует внедрять биллингвальные курсы в старшей школе. То есть ученики будут изучать профильные предметы одновременно на украинском и английском языках. Какие преимущества двуязычная учеба даст школьникам и как подготовить к этому учителей – читайте в статье.

Опыт войны показал, что хорошие знания английского языка помогли в адаптации детям, вынужденно выехавшим из Украины. Такие дети могут легко начать обучение в иностранной школе. 24 Канал.

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Какие преимущества двуязычного обучения

Ученики, имеющие двуязычное образование, обычно приобретают очень высокий уровень как украинского, так и иностранного языка. Это большое преимущество с точки зрения их будущей работы.

Кроме того, это облегчает изучение других языков. Как правило, дети, получающие двуязычное образование, легче усваивают разные языки.

Получение двуязычного образования помогает детям быть более восприимчивыми к другим культурам и лучше понять множество глобализированного мира.

Изучение языка гораздо легче для ребенка, чем для взрослого. У детей есть способность усваивать понятие, не чувствуя стыда или страха.

А те ученики, которые сейчас оказались за границей, свободно общаются по-английски – у них нет так называемого языкового барьера.

Кроме того, дети, которые имели билингвальное обучение в школе, всегда получают высокие результаты на ВНО по иностранному языку и побеждают в олимпиадах.

С чего начинать билингвальное обучение в школе

Знание английского помогает детям интегрироваться в глобальный мир при любых обстоятельствах.

Если планируете внедрять элементы двуязычной учебы на уроках, сначала нужно выстроить для себя систему, по которой будете работать. К примеру:

с младшими школьниками изучать один срок в неделю в игровой форме;

с учениками средней школы можно изучать в течение недели 2 – 5 англоязычных терминов (следует постоянно к ним возвращаться и повторять);

со старшими школьниками можно вводить мотивирующий фактор, например, ставить 12 баллов за задачу, прочитанную и выполненную на английском.

Многие учителя полагают, что для билингвального обучения нужно усилить изучение английского языка в начальной школе. А с 5 – 7 класса вводить один час билингвального курса.

Кроме того, школа должна проанализировать:

хватит ли учителей, которые будут читать такой курс;

есть ли программа, по которой билингвальный курс преподавать;

или подготовлены определенные материалы, в частности пособия.

И прекрасно, что школы обладают автономией и академической свободой, с которой могут изменять календарно-тематическое планирование и вводить билингвальные курсы.

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Как подготовить к этому учителей

Биллингальные курсы могут вести учителя английского языка. Если есть учителя, свободно говорящие на английском, а преподавающие историю, информатику или математику, то это отличная возможность для них.

Или доверить билингвальные курсы можно учителям, имеющим специализацию "украинский язык, литература и английский язык" или "зарубежная литература и английский язык".

Добавим, что новый стандарт образования для 5 – 9 классов пока отсутствует программ и планов для билингвальных курсов. Поэтому учителям нужно готовить собственные курсы и утверждать их в ИМЗО или ждать, пока такие программы подготовят в МОН.