Двомовне навчання у школах: які переваги це дає учням та як підготувати вчителів

МОН планує впроваджувати білінгвальні курси в старшій школі. Тобто учні будуть вивчати профільні предмети одночасно українською та англійською мовами. Які переваги двомовне навчання дасть учням та як підготувати до цього вчителів – читайте у статті.

Досвід війни показав, що хороші знання англійської мови допомогли в адаптації дітям, які вимушено виїхали з України. Такі діти можуть легко почати навчання в іноземній школі, передає 24 Канал.

До теми У школах України можуть запровадити двомовне навчання

Які переваги двомовного навчання

Учні, які мають двомовну освіту, зазвичай набувають дуже високого рівня як української, так і іноземної мови. Це велика перевага з точки зору їхньої майбутньої роботи.

Крім того, це полегшує вивчення інших мов. Як правило, діти, які отримують двомовну освіту, легше засвоюють різні мови.

Отримання двомовної освіти допомагає дітям бути більш сприйнятливими до інших культур і краще зрозуміти множинність глобалізованого світу.

Вивчення мови набагато легше для дитини, ніж для дорослого. У дітей є здатність засвоювати поняття, не відчуваючи сорому чи страху.

А ті учні, що нині опинилися за кордоном, вільно спілкуються англійською – у них немає так званого мовного бар’єра.

Крім того, діти, які мали білінгвальне навчання у школі, завжди здобувають високі результати на ЗНО з іноземної мови та перемагають в олімпіадах.

З чого починати білінгвальне навчання у школі

Знання англійської допомагає дітям інтегруватися в глобальний світ за будь-яких обставин.

Якщо плануєте впроваджувати елементи двомовного навчання на уроках, спочатку треба вибудувати для себе систему, за якою будете працювати. Наприклад:

з молодшими школярами вивчати один термін на тиждень в ігровій формі;

з учнями середньої школи можна вивчати впродовж тижня 2 – 5 англомовних термінів (варто постійно до них повертатися та повторювати);

зі старшими школярами можна вводити мотивуючий чинник, наприклад, ставити 12 балів за задачу, прочитану і виконану англійською.

Багато вчителів вважають, що для білінгвального навчання потрібно посилити вивчення англійської мови в початковій школі. А з 5 – 7 класу запроваджувати одну годину білінгвального курсу.

Крім того, школа має проаналізувати:

чи вистачить вчителів, які такий курс читатимуть;

чи є програма, за якою білінгвальний курс викладати;

чи підготовлені певні матеріали, зокрема, посібники.

І чудово, що школи мають автономію та академічну свободу, з якою можуть змінювати календарно-тематичне планування і вводити білінгвальні курси.

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Як підготувати до цього вчителів

Білінгвальні курси можуть вести вчителі англійської мови. Якщо є вчителі, які вільно розмовляють англійською, а викладають історію, інформатику чи математику, то це чудова можливість для них.

Або ж довірити білінгвальні курси можна вчителям, які мають спеціалізацію "українська мова, література та англійська мова" чи "зарубіжна література та англійська мова".

Додамо, що новий стандарт освіти для 5 – 9 класів поки немає програм та планів для білінгвальних курсів. Тож вчителям треба готувати власні курси й затверджувати їх в ІМЗО або ж чекати, поки такі програми підготують у МОН.