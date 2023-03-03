Коли очікувати на таке нововведення, поки невідомо. Деталі розповів гендиректор директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН України Олег Єресько в ефірі "Ранку вдома".

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У школах України можуть запровадити двомовне навчання

Він нагадав, що у 2022 році в Україні презентували програму "Освіта 4:0. Український світанок". У ній передбачили реалізацію різних реформ. Серед них є запровадження білінгвальної (двомовної) системи навчання.

Єресько при цьому зауважив, що у нашій державі є чимало закладів освіти, якій відвідують діти, що мають здібності до вивчення іноземних мов. Тож у цих школах практикують раннє вивчення мов.

Ми ж плануємо, що з часом у старшій школі профільний предмет обов'язково викладатимуть двома мовами – українською та англійською,

– заявив чиновник.

Єресько пояснив тим, що зараз усі найкращі навчальні матеріали розроблені саме англійською мовою.

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Також додав, МОН поки не планує загалом скасовувати іспити у 4 та 9 класах.

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