Так, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що історія України має бути серед обов'язкових предметів при вступі у виші. Про це він сказав на пресконференції 3 березня в Києві.

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Чи має бути історія України обов'язковою для вступу

Шмигаль зауважив, що поділяє думку громадськості щодо того, що історію України випускники мали б складати обов'язково.

Ми обговорювали і продовжуємо обговорювати це з Міністерством освіти. Думаю, матимемо ще глибокі дискусії. Я згоден, що це важливий момент і освітньої програми, і контролю якості освіти,

– сказав очільник уряду.

Зауважимо, Верховна Рада 23 лютого погодила законопроєкт 8228-1. Він визначає правила вступної кампанії у 2023 році. Випускники вступатимуть до вишів за результатами національного мультипредметного тесту. НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова і математика. Також один – на вибір вступника: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.

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Чому історія України не є обов'язковою на НМТ-2023