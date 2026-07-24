Во Львове участники, успешно сдавшие НМТ, получат значительные премии

Во Львове выпускники, набравшие наибольшее количество баллов по национальному мультитесту, получат значительные премии. В этом году средства получат 31 участник тестирования.

Соответствующее решение было поддержано на заседании исполнительного комитета Львовского городского совета. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Кто получит премии

Премии будут вручены 27 выпускникам, набравшим 400 баллов по результатам НМТ. Они получат от города по 20 тысяч гривен. Еще трое выпускников, набравших 600 баллов, получат по 30 тысяч гривен.

Особое внимание привлекает достижение выпускника львовского лицея "Гроно" Юрия Гащука, набравшего 800 баллов. Это максимальный результат по всем четырем предметам. Его наградят премией в размере 40 тысяч гривен,

– сообщили в совете.

Максимальные 600 баллов получили София Клак из лицея № 81 имени Петра Сагайдачного, Мирослава Николайчук из школы № 96 и Назарий Хамурда из Львовской гимназии "Евшан".

Больше всего максимальных результатов в этом году львовские школьники получили по английскому языку – 147, а также по математике – 75.

По предварительным данным, в Украине в этом году только двое выпускников достигли такого результата, и один из них – львовянин.

Важно! 24 Канал пообщался с руководителем Украинского центра оценки качества образования Татьяной Вакуленко о важных аспектах и проблемах мультитеста этого года.

Будет ли это окончательный список

В ЛГС также отметили, что окончательные общеукраинские результаты НМТ будут известны после завершения дополнительной сессии. Поэтому окончательный список учащихся, которых отметит город, сформируют после получения всех результатов. Тогда также станет ясно, какое место Львов занял среди общин Украины по результатам тестирования этого года.

Напомним, город регулярно отмечает и другие успехи школьников. Так, 60 львовских учеников стали победителями всеукраинских олимпиад. Девятеро из них одержали победу сразу в двух соревнованиях. Все они уже получили от города премии по 10 тысяч гривен.