МОН предлагают разработать единый порядок поступления в вузы для лиц из ВОТ

Омбудсмен Дмитрий Лубинец предложил МОН Украины разработать единый порядок поступления в вузы для лиц с временно оккупированных территорий. Ведь для детей с ВОТ – этот вопрос – их спасение от системного воздействия оккупационного государства.

Об этом заявил Уполномоченный . И добавил, что Россия демонтирует украинскую систему образования на ВОТ и выстраивает собственную образовательную модель по российским стандартам.

Почему нужны изменения

Омбудсмен говорит, что с 2028 года в России вводится обязательный устный экзамен по истории для выпускников 9-х классов. Это правило распространят и на учебные заведения на ВОТ.

Формально от школьников будут требовать знания хронологии, последовательного изложения мыслей и навыков аргументации. Но когда обучение проходит по российским учебникам, а история подается через призму государственной пропаганды, такой экзамен становится гораздо больше, чем просто проверка знаний. Фактически это экзамен на то, насколько школьники усвоили навязанные Россией исторические нарративы,

– говорит Лубинец.

И добавляет: чтобы сдать экзамен и получить документ об образовании, украинские дети будут вынуждены вслух воспроизводить подобные версии истории. Это еще один инструмент давления, направленный на стирание украинской идентичности и навязывание искаженного представления о собственной истории.

Поэтому, по словам Уполномоченного, в Украине необходимо создавать реальные условия, в которых ребенок или молодой человек сможет выехать из ВОТ, получить украинское образование и продолжить жизнь в украинском обществе.

Что предлагает Лубинец

Уполномоченный предложил МОН:

разработать и утвердить единый стабильный порядок поступления в вузы для лиц из ВОТ;

обеспечить системную информационную кампанию для молодежи из ВОТ относительно условий и сроков поступления, упрощенных процедур, необходимых документов;

ввести отдельный статистический учет абитуриентов из ВОТ;

разработать и внести на рассмотрение правительства проект распоряжения об утверждении Концепции доступа к образованию детей и молодежи из ВОТ и плана мероприятий по ее реализации.

Государство должно действовать на опережение. Пока ребенок остается в оккупации и обучается по российским стандартам, РФ получает дополнительное время для навязывания ему собственной картины мира,

– отметил Лубинец.

Ранее мы сообщали, что в Раде хотят ограничить использование гаджетов в школах: готовят законопроект.