Про це заявив Уповноважений. І додав, що Росія демонтує українську систему освіти на ТОТ та вибудовує власну освітню модель за російськими стандартами.

Чому зміни потрібні

Омбудсмен каже, що з 2028 року у Росії запроваджують обов'язковий усний іспит з історії для випускників 9-х класів. Правило поширять і на заклади освіти на ТОТ.

Формально від школярів вимагатимуть знання хронології, послідовного викладу думок та навичок аргументації. Але коли навчання відбувається за російськими підручниками, а історія подається крізь призму державної пропаганди, такий іспит стає значно більшим ніж перевірка знань. Фактично це іспит на те, наскільки школярі засвоїли нав'язані Росією історичні наративи,

– каже Лубінець.

І додає: щоб скласти іспит та отримати документ про освіту, українські діти будуть змушені вголос відтворювати подібні версії історії. Це ще один інструмент тиску, спрямований на стирання української ідентичності та нав'язування викривленого уявлення про власну історію.

Тому, за словами Уповноваженого, в Україні треба створювати реальні умови, в яких дитина чи молода людина зможе виїхати з ТОТ, здобути українську освіту та продовжити життя в українському суспільстві.

Що пропонує Лубінець

Уповноважений запропонував МОН:

розробити та затвердити єдиний сталий порядок вступу до вишів для осіб з ТОТ;

забезпечити системну інформаційну кампанію для молоді з ТОТ щодо умов і строків вступу, спрощених процедур, необхідних документів;

запровадити окремий статистичний облік вступників з ТОТ;

розробити та внести на розгляд уряду проєкт розпорядження про схвалення Концепції доступу до освіти дітей та молоді з ТОТ та плану заходів з її реалізації.

Держава має діяти на випередження. Поки дитина залишається в окупації та навчається за російськими стандартами, РФ отримує додатковий час для нав'язування їй власної картини світу,

– зазначив Лубінець.

Раніше ми інформували, у Раді хочуть обмежити використання гаджетів у школах: готують законопроєкт.