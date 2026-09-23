Про це повідомила у фейсбуці народна депутатка Наталія Піпа. Вона зазначила, що звільнення шкіл від гаджетів сприяє покращенню результатів у навчанні.

Чи обмежать гаджети у школах

Нардепка поділилася, що своїм синам під час повітряної тривоги не телефонує, адже довіряє вчителям. Коли починається тривога, то у батьківський чат класу педагог пише, що «діти в укритті».

Це не про заборону заради заборони. Це про те, що учитель, який знає, де його учні, і має зв'язок із батьками, змінює все. А телефон у кишені під час звичайного уроку — не рятує, а просто забирає увагу,

– вважає Піпа.

Вона також зауважила, що у тих школах, де телефони потрапляють під заборону, знижується рівень булінгу, зростають оцінки, причому найбільше — у дітей із родин, де менше можливостей.

Крім того, вона вказала, що, за дослідженням, 54% українських підлітків за останній рік стали жертвами кібербулінгу, 74% бачили жорстокі кадри війни, 36% — матеріали про самоушкодження, 24% — порнографію. При цьому назвала це аргументами за системне навчання школярів цифровій безпеці.

Що пропонує нардепка

Вона також звернула увагу на фінський досвід, де обмеження дозволяють використовувати телефони на уроці лише з дозволу вчителя. Школа при цьому має мати власні правила зберігання й використання гаджетів — окремо для уроків, окремо для перерв, окремо для обідів. Саме такий тип обмежень Піпа рекомендує застосувати і для українських шкіл.

Наразі Освітній комітет ВРУ створив робочу групу з напрацювання законопроєкту про обмеження гаджетів у школах, до якої увійшли всі депутати комітету.

Пропоную зробити так само як у Фінляндії. Закон, який зобов'язує кожну школу прописати у своєму статуті правила використання гаджетів, а також модуль цифрової безпеки для дітей. А Міністерству освіти – підготувати типові орієнтири, які школа зможе підлаштувати під себе,

– заявила Піпа.

Вона також додала, що є школи, де працює й інша модель: там телефони учні здають при вході, а отримують при виході. У школі саме із такою системою і навчається молодший син Піпи. В укриття гаджети там теж не беруть, а зв'язок тримають через учителя. Саме тому, за словами Піпи, важливо не нав'язувати школам одну модель, а дати їм право самим обирати обмеження.