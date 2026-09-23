Об этом сообщила в фейсбуке народный депутат Наталья Пипа. Она отметила, что отказ от использования гаджетов в школах способствует улучшению результатов в учебе.

Ограничат ли гаджеты в школах

Народный депутат поделилась, что своим сыновьям во время воздушной тревоги не звонит, ведь доверяет учителям. Когда начинается тревога, педагог пишет в родительский чат класса, что "дети в укрытии".

Речь идет не о запрете ради запрета. Речь о том, что учитель, который знает, где находятся его ученики, и поддерживает связь с родителями, меняет все. А телефон в кармане во время обычного урока – не спасает, а просто отвлекает внимание,

– считает Пипа.

Она также отметила, что в тех школах, где телефоны запрещены, снижается уровень буллинга, растут оценки, причем больше всего – у детей из семей с ограниченными возможностями.

Кроме того, она указала, что, согласно исследованию, 54% украинских подростков за последний год стали жертвами кибербуллинга, 74% видели жестокие кадры войны, 36% – материалы о самоповреждениях, 24% – порнографию. При этом она назвала это аргументами в пользу системного обучения школьников цифровой безопасности.

Что предлагает народный депутат

Она также обратила внимание на финский опыт, где ограничения позволяют использовать телефоны на уроке только с разрешения учителя. При этом школа должна иметь собственные правила хранения и использования гаджетов – отдельно для уроков, отдельно для перемен, отдельно для обедов. Именно такой тип ограничений Пипа рекомендует применить и для украинских школ.

В настоящее время Комитет по образованию ВРУ создал рабочую группу по разработке законопроекта об ограничении использования гаджетов в школах, в которую вошли все депутаты комитета.

Предлагаю поступить так же, как в Финляндии. Закон, обязывающий каждую школу прописать в своем уставе правила использования гаджетов, а также модуль цифровой безопасности для детей. А Министерству образования – подготовить типовые ориентиры, которые школа сможет адаптировать под себя,

– заявила Пипа.

Она также добавила, что есть школы, где работает и другая модель: там телефоны ученики сдают при входе, а получают при выходе. В школе именно с такой системой и учится младший сын Пипы. В шкафчики гаджеты там тоже не берут, а связь поддерживается через учителя. Именно поэтому, по словам Пипы, важно не навязывать школам одну модель, а дать им право самим выбирать ограничения.