Учить детей может некому: в вузах Киева нулевой набор по специальности "учитель химии"

Приемная кампания в высшие учебные заведения Украины продолжается. При этом до сих пор нет студентов, готовых учиться по некоторым важным специальностям и зачисленных в вузы по соответствующим программам. Речь идет, прежде всего, об учителях химии.

Об этом свидетельствуют данные сервиса "Вступ.освіта.ua".

Будут ли в этом году студенты учиться на учителей химии?

В 2026 году обучение по программе подготовки учителей химии предлагает только один столичный вуз – Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова.

На эту учебную программу подали 15 заявлений – именно столько абитуриентов выразили желание поступить и получить диплом учителя химии. Однако ни одного из них по состоянию на 17 августа еще не зачислили.

Так, в Киеве пока нет потенциальных студентов, желающих получить высшее образование по этой специальности. В то же время вступительная кампания продолжается, поэтому статистика еще может измениться.

Важно! Основной этап поступления на бюджет уже завершился, но вступительная кампания на контракт продлится до 15 октября 2026 года. Сейчас в вузах проходит вторая волна зачисления на контракт (до 30 августа), а с 1 сентября возможен дополнительный набор при наличии свободных мест.

Показательны и результаты прошлогодней вступительной кампании. Тогда на специальность "учитель химии" подали в общей сложности 16 заявлений, шестерых абитуриентов зачислили на бюджет.

Что еще за специальности имеют критически низкий набор абитуриентов?

Подобная ситуация наблюдается и с подготовкой будущих учителей физики. В 2026 году соответствующую специальность в Киеве предлагали лишь два университета – Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова и КНУ имени Тараса Шевченко.

Абитуриенты в общей сложности подали 14 заявлений: 10 в университет имени Драгоманова и 4 в КНУ. В итоге зачислили лишь двух студентов – оба будут учиться в университете имени Драгоманова: один по государственному заказу, другой – на контрактной основе.

Какие специальности имеют отраслевой коэффициент?

Прежде всего отметим, что отраслевой коэффициент – это показатель 1,02, который добавляет 2% к конкурсному баллу абитуриента при подаче заявления с первой или второй приоритетностью на специальности, получающие государственную поддержку.

Если же выбранная специальность не входит в этот перечень или имеет более низкую приоритетность, применяется коэффициент 1,00, который не изменяет результат.

К специальностям с особой государственной поддержкой относятся, в частности, педагогические направления, среди которых 014 "Среднее образование". К слову, специальность "Среднее образование (химия)" как раз относится к таким.

Особую поддержку получают также математика, металлургия, прикладная механика, отраслевое машиностроение, авиационная и ракетно-космическая техника, судостроение, автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, водный транспорт, авиационный транспорт, технологии производства и переработки продукции животноводства, агрономия, защита и карантин растений и т. д. С полным перечнем этих специальностей можно ознакомиться по ссылке.