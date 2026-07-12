Об этом сообщает Osvita.ua. Зачисление абитуриентов на эти специальности имеет определенные особенности.
Как проходит поступление на специальности с особой государственной поддержкой
При поступлении на вышеупомянутые специальности на бакалавриат к конкурсному баллу применяется отраслевой коэффициент 1,02 для поданных заявлений с приоритетом 1 и 2. Также для зачисления на такие специальности абитуриентам на бакалавриат могут добавить к конкурсному баллу балл за успешное окончание в год поступления подготовительных курсов вуза.
Для специальностей, которым оказывается особая поддержка, применяется также квалификационный минимум государственного заказа – минимальное количество абитуриентов, которое может быть рекомендовано на открытое конкурсное предложение при адресном распределении бюджетных мест для открытия набора на данную специальность. Квалификационный минимум государственного заказа определяют вузы. Если он не установлен для открытого конкурсного предложения, он будет равен одному месту.
Также вузы могут самостоятельно перераспределять максимальные объемы государственного заказа по любым специальностям в пользу специальностей, которым оказывается особая поддержка.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Кроме того, абитуриенты, поступающие на контракт по этим специальностям и имеющие конкурсный балл не менее 120,000, могут быть переведены на бюджет при наличии вакантных мест.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Каким специальностям государство оказало особую поддержку
|
Код
области
|Область знаний
|
Код
специальности
|Название специальности
|
A
|
Образование
|A2
|Дошкольное образование
|A3
|Начальное образование
|A4
|Среднее образование (по предметным специальностям: A4.04 – A4.10, A4.15 – A4.16)
|A5
|Профессиональное образование (по специализациям)
|A6
|Специальное образование (по специализациям: A6.02 – A6.05)
|
E
|
Естественные науки
математика и
статистика
|E3
|Химия
|E4
|Науки о Земле
|E5
|Физика и астрономия
|E6
|Прикладная физика и наноматериалы
|E7
|Математика
|E8
|Статистика
|
G
|
Инженерия,
производство и
строительство
|G1
|Химические технологии и инженерия
|G2
|Технологии охраны окружающей среды
|G3
|Электротехника
|G4
|Энергопроизводство (по специализации)
|G5
|Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника
|G6
|Информационно-измерительные технологии
|G7
|Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника
|G8
|Материаловедение
|G9
|Прикладная механика
|G10
|Металлургия
|G11
|Машиностроение (по специализациям)
|G12
|Авиационная и ракетно-космическая техника
|G13
|Пищевые технологии
|G14
|Деревообрабатывающие и мебельные технологии
|G15
|Технологии легкой промышленности
|G16
|Горное дело и нефтегазовые технологии
|G19
|Строительство и гражданская инженерия
|H
|
Сельское, лесное и
рыбное хозяйство
и ветеринарная
медицина
|H1
|Агрономия
|H2
|Животноводство
|H3
|Садово-парковое хозяйство
|H4
|Лесное хозяйство
|H5
|Водные биоресурсы и аквакультура
|H7
|Агроинженерия
|
J
|
Транспорт и
услуги
|J4
|Охрана труда
|J6
|Авиационный транспорт
|J7
|Железнодорожный транспорт
|J8
|Автомобильный транспорт
|K
|Безопасность и оборона
|K1
|Государственная безопасность
|K2
|Безопасность государственной границы
|K5
|Военное управление (по видам вооруженных сил)
|K6
|Обеспечение войск (сил)
|K7
|Вооружение и военная техника
|K8
|Пожарная безопасность
|K10
|Гражданская безопасность