Про це інформує Оsvita.ua. Зарахування вступників на ці спеціальності має певні особливості.

Як відбувається вступ на спеціальності з особливою підтримкою держави

Під час вступу на вищезгадані спеціальності на бакалаврат застосовують галузевий коефіцієнт до конкурсного бала 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2. Також для зарахування на такі спеціальності вступникам на бакалаврат можуть до конкурсного бала додати бал за успішне закінчення в рік вступу підготовчих курсів вишу.

Для спеціальностей, яким надають особливу підтримку, застосовують і кваліфікаційний мінімум державного замовлення – мінімальну кількість вступників, яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію під час адресного розміщення бюджетних місць для відкриття набору на неї. Визначають кваліфікаційний мінімум державного замовлення виші. Якщо його для відкритої конкурсної пропозиції не встановили, він дорівнюватиме одному місцю.

Також виші можуть самостійно перерозподіляти максимальні обсяги державного замовлення з будь-яких спеціальностей на користь спеціальностей, яким надають особливу підтримку.

Також вступників на контракт на ці спеціальності і які мають конкурсний бал не менше ніж 120,000, можливе переведення на бюджет у разі наявних вакантних місць.

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Яким спеціальностям надали особливу підтримку держави