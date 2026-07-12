Про це інформує Оsvita.ua. Зарахування вступників на ці спеціальності має певні особливості.
Як відбувається вступ на спеціальності з особливою підтримкою держави
Під час вступу на вищезгадані спеціальності на бакалаврат застосовують галузевий коефіцієнт до конкурсного бала 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2. Також для зарахування на такі спеціальності вступникам на бакалаврат можуть до конкурсного бала додати бал за успішне закінчення в рік вступу підготовчих курсів вишу.
Для спеціальностей, яким надають особливу підтримку, застосовують і кваліфікаційний мінімум державного замовлення – мінімальну кількість вступників, яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію під час адресного розміщення бюджетних місць для відкриття набору на неї. Визначають кваліфікаційний мінімум державного замовлення виші. Якщо його для відкритої конкурсної пропозиції не встановили, він дорівнюватиме одному місцю.
Також виші можуть самостійно перерозподіляти максимальні обсяги державного замовлення з будь-яких спеціальностей на користь спеціальностей, яким надають особливу підтримку.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Також вступників на контракт на ці спеціальності і які мають конкурсний бал не менше ніж 120,000, можливе переведення на бюджет у разі наявних вакантних місць.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Яким спеціальностям надали особливу підтримку держави
|
Шифр
галузі
|Галузь знань
|
Код
спеціальності
|Назва спеціальності
|
A
|
Освіта
|A2
|Дошкільна освіта
|A3
|Початкова освіта
|A4
|Середня освіта (за предметними спеціальностями: A4.04 – A4.10, A4.15 – A4.16)
|A5
|Професійна освіта (за спеціалізаціями)
|A6
|Спеціальна освіта (за спеціалізаціями: A6.02 – A6.05)
|
E
|
Природничі науки
математика та
статистика
|E3
|Хімія
|E4
|Науки про Землю
|E5
|Фізика та астрономія
|E6
|Прикладна фізика та наноматеріали
|E7
|Математика
|E8
|Статистика
|
G
|
Інженерія,
виробництво та
будівництво
|G1
|Хімічні технології та інженерія
|G2
|Технології захисту навколишнього середовища
|G3
|Електрична інженерія
|G4
|Енерговиробництво (за спеціалізацією)
|G5
|Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка
|G6
|Інформаційно-вимірювальні технології
|G7
|Автоматизація, комп’ютерноінтегровані технології та робототехніка
|G8
|Матеріалознавство
|G9
|Прикладна механіка
|G10
|Металургія
|G11
|Машинобудування (за спеціалізаціями)
|G12
|Авіаційна та ракетно-космічна техніка
|G13
|Харчові технології
|G14
|Деревообробні та меблеві технології
|G15
|Технології легкої промисловості
|G16
|Гірництво та нафтогазові технології
|G19
|Будівництво та цивільна інженерія
|H
|
Сільське, лісове,
рибне господарство
та ветеринарна
медицина
|H1
|Агрономія
|H2
|Тваринництво
|H3
|Садово-паркове господарство
|H4
|Лісове господарство
|H5
|Водні біоресурси та аквакультура
|H7
|Агроінженерія
|
J
|
Транспорт та
послуги
|J4
|Охорона праці
|J6
|Авіаційний транспорт
|J7
|Залізничний транспорт
|J8
|Автомобільний транспорт
|K
|Безпека та оборона
|K1
|Державна безпека
|K2
|Безпека державного кордону
|K5
|Військове управління (за видами збройних сил)
|K6
|Забезпечення військ (сил)
|K7
|Озброєння та військова техніка
|K8
|Пожежна безпека
|K10
|Цивільна безпека