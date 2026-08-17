Про це свідчать дані сервісу "Вступ.освіта.ua".

Чи навчатимуться цьогоріч студенти на вчителів хімії?

У 2026 році навчання за програмою підготовки вчителів хімії пропонує тільки один столичний виш – Український державний університет імені Михайла Драгоманова.

На цю навчальну програму подали 15 заяв – саме стільки абітурієнтів виявили бажання на вступ і отримання диплома вчителя хімії. Проте жодного з них станом на 17 серпня ще не зарахували.

Так, у Києві наразі немає потенційних здобувачів вищої освіти за цією спеціальністю. Водночас, вступна кампанія триває, тож статистика ще може змінитися.

Важливо! Основний етап вступу на бюджет уже завершився, але вступна кампанія на контракт триває до 15 жовтня 2026 року. Зараз у вишах проходить друга хвиля зарахування на контракт (до 30 серпня), а з 1 вересня можливий додатковий набір за наявності вільних місць.

Показовими є й результати минулорічної вступної кампанії. Тоді за спеціальністю вчителів хімії подали загалом 16 заяв, шістьох вступників зарахували на бюджет.

Які ще спеціальності мають критично низький набір вступників?

Подібна ситуація спостерігається і з підготовкою майбутніх учителів фізики. У 2026 році відповідну спеціальність у Києві пропонували лише 2 університети – Український державний університет імені Михайла Драгоманова та КНУ імені Тараса Шевченка.

Вступники загалом подали 14 заяв: 10 до університету Драгоманова та 4 до КНУ. Зрештою, зарахували лише двох студентів – обидва навчатимуться в університеті імені Драгоманова: один за державним замовленням, інший – на контрактній формі.

Які спеціальності мають галузевий коефіцієнт?

Передусім зауважимо, що галузевий коефіцієнт – це показник 1,02, який додає 2% до конкурсного бала вступника під час подання заяви з першою або другою пріоритетністю на спеціальності, що мають державну підтримку.

Якщо ж обрана спеціальність не входить до цього переліку або має нижчу пріоритетність, застосовується коефіцієнт 1,00, який не змінює результат.

До спеціальностей із особливою державною підтримкою належать, зокрема, педагогічні напрями, серед яких 014 "Середня освіта". До слова, спеціальність Середня освіта (Хімія) належить якраз до таких.

Особливу підтримку мають також математика, металургія, прикладна механіка, галузеве машинобудування, авіаційна та ракетно-космічна техніка, суднобудування, автомобільний транспорт, залізничний транспорт, водний транспорт, авіаційний транспорт, технології виробництва та переробки продукції тваринництва, агрономія, захист і карантин рослин, тощо. З повним переліком цих спеціальностей можна ознайомитися за посиланням.