Больше, чем в прошлом году: сколько первокурсников зачислили на бюджет в вузах Украины

В этом году в вузы Украины на бюджет зачислили на 7 % первокурсников больше, чем в прошлом году. Всего в приказы о зачислении на первый курс на данный момент включены 175 тысяч абитуриентов.

Из них 69 748 абитуриентов будут учиться на государственном финансировании, еще 105 265 – на платной основе. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

Что известно о зачислении

В целом алгоритм выдал 73 129 рекомендаций на бюджет. При этом зачислили соответственно 95,5% рекомендованных абитуриентов, ведь не все подтвердили свой выбор или не выполнили требования для зачисления. На вакантные места будут переводить абитуриентов, зачисленных на контракт и имеющих право на перевод.

В то же время для абитуриентов, которые не получили рекомендацию во время первой волны поступления или не подтвердили ее, вступительная кампания продолжается. С 14 по 30 августа будет проходить зачисление таких абитуриентов на контракт.

Чтобы воспользоваться второй волной поступления, абитуриенты должны регулярно проверять статус заявлений в электронном кабинете, чтобы после получения новой рекомендации своевременно подтвердить выбор и выполнить требования учебного заведения,

– уточнил чиновник.

И добавил, что также стоит следить за информацией на сайтах выбранных вузов и поддерживать связь с приемными комиссиями.

Кроме того, абитуриент сможет принять участие в дополнительном наборе на контракт с 1 сентября по 15 октября в случае, если использован не весь лимит из десяти заявлений и вуз проводит такой донабор,

– добавил Трофименко.

И отметил, что абитуриентам, зачисленным на контракт и имеющим право на перевод на бюджет, необходимо уточнить в приемной комиссии, подтвердили ли соответствующую категорию в ЕДЕБО.