Поступление в магистратуру: на какие специальности и в какие вузы зачислили больше всего абитуриентов
В Украине 1 сентября начался новый учебный год. Обучение в рамках нового учебного года начали более миллиона студентов.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины. На магистерские программы абитуриенты подали 215 408 заявлений.
Что известно о поступлении в магистратуру
По состоянию на начало нового учебного года в магистратуру уже зачислено 72 489 абитуриентов:
28 054 – на бюджет;
44 435 – на контракт.
Почти все рекомендации на бюджет – 98,9% – завершились зачислением.
При этом 88,6% бюджетных рекомендаций абитуриенты получили по первому приоритету, а 98,5% – по одному из трех самых высоких приоритетов.
Больше всего абитуриентов в магистратуру зачислили на следующие специальности:
психология – 7 890;
право – 6 202;
среднее образование – 4 732;
менеджмент – 4 431;
государственное управление и администрирование – 2 915.
Отдельная тенденция поступления в магистратуру – преимущественно контрактный характер заочной формы обучения.
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Куда зачислили больше всего абитуриентов
Больше всего абитуриентов на магистратуру зачислили в следующие вузы:
Национальный университет "Львовская политехника" – 2 660;
КНУ имени Тараса Шевченко – 2 616;
КПИ имени Игоря Сикорского – 1 734;
ЛНУ имени Ивана Франко – 1 728;
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 1 348.
Ранее мы сообщали, в какие вузы Украины в этом году зачислили больше всего абитуриентов.