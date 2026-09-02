Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України. На магістерські програми вступники подали 215 408 заяв.

Що відомо про вступ в магістратуру

Станом на початок нового навчального року на магістратуру вже зарахували 72 489 вступників:

28 054 — на бюджет;

44 435 — на контракт.

Майже всі бюджетні рекомендації — 98,9% — завершилися зарахуванням.

Водночас 88,6% бюджетних рекомендацій вступники отримали за першим пріоритетом, а 98,5% — за одним із трьох найвищих пріоритетів.

Найбільше вступників на магістратуру зарахували на такі спеціальності:

психологія — 7 890;

право — 6 202;

середня освіта — 4 732;

менеджмент — 4 431;

публічне управління та адміністрування — 2 915.

Окрема тенденція вступу на магістратуру — переважно контрактний характер заочної форми навчання.

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Куди зарахували найбільше вступників

Найбільше вступників на магістратуру зарахували у такі виші:

Національний університет «Львівська політехніка» — 2 660;

КНУ імені Тараса Шевченка — 2 616;

КПІ імені Ігоря Сікорського — 1 734;

ЛНУ імені Івана Франка — 1 728;

Національний університет біоресурсів і природокористування України — 1 348.

Раніше ми інформували, у які виші України зарахували найбільше вступників цьогоріч.