Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины. На магистерские программы абитуриенты подали 215 408 заявлений.

Что известно о поступлении в магистратуру

По состоянию на начало нового учебного года в магистратуру уже зачислено 72 489 абитуриентов:

28 054 – на бюджет;

44 435 – на контракт.

Почти все рекомендации на бюджет – 98,9% – завершились зачислением.

При этом 88,6% бюджетных рекомендаций абитуриенты получили по первому приоритету, а 98,5% – по одному из трех самых высоких приоритетов.

Больше всего абитуриентов в магистратуру зачислили на следующие специальности:

психология – 7 890;

право – 6 202;

среднее образование – 4 732;

менеджмент – 4 431;

государственное управление и администрирование – 2 915.

Отдельная тенденция поступления в магистратуру – преимущественно контрактный характер заочной формы обучения.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Куда зачислили больше всего абитуриентов

Больше всего абитуриентов на магистратуру зачислили в следующие вузы:

Национальный университет "Львовская политехника" – 2 660;

КНУ имени Тараса Шевченко – 2 616;

КПИ имени Игоря Сикорского – 1 734;

ЛНУ имени Ивана Франко – 1 728;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 1 348.

Ранее мы сообщали, в какие вузы Украины в этом году зачислили больше всего абитуриентов.