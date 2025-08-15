15 августа стало известно об официальном переименовании ПНУ имени Стефаника. В вузе также рассказали о мотивации такого поступка.

О переименовании Прикарпатского национального университета имени Стефаника сообщили на официальной странице учебного заведения, передает 24 Канал.

Как теперь называется ПНУ имени Стефаника?

Вуз сменил название на Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника.

Для нас это не просто формальность – это шаг в будущее, который отражает наше развитие, международные амбиции и миссию. Мы сохраняем академическое наследие, наши традиции и сильные стороны. В то же время новое название – это толчок к дальнейшему росту и новым возможностям,

– объяснили в университете.

Среди основных мотивов изменения названия в вузе определяют:

⦁ Расширение международного сотрудничества. Университет активно работает с партнерами из стран ЕС и США и название "Карпатский" поможет лучше идентифицировать их на международной арене.

⦁ Историческая справедливость. Название "Прикарпатье", как отмечают в вузе, появилось в советский период и затирает связь региона с его историческим центром – Галичем и Галицко-Волынским государством. Поэтому таким образом в университете стремятся восстановить идентичность и вернуть исторические смыслы в названиях.

⦁ Миссия университета. "Карпатский университет – это не только образовательное учреждение, но и научный, культурный и экономический градообразующий центр региона", – отмечают в вузе.

