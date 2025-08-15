Прикарпатський університет офіційно змінив назву: як він тепер називається
- Прикарпатський національний університет перейменували на Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.
- Основні мотиви зміни назви: розширення міжнародного співробітництва, відновлення історичної справедливості, і підкреслення місії університету як наукового та культурного центру.
15 серпня стало відомо про офіційне перейменування ПНУ імені Стефаника. У виші також розповіли про мотивацію такого вчинку.
Про перейменування Прикарпатського національного університету імені Стефаника повідомили на офіційній сторінці навчального закладу, передає 24 Канал.
Як тепер називається ПНУ імені Стефаника?
Виш змінив назву на Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.
Для нас це не просто формальність – це крок у майбутнє, який відображає наш розвиток, міжнародні амбіції та місію. Ми зберігаємо академічну спадщину, наші традиції та сильні сторони. Водночас нова назва – це поштовх до подальшого зростання та нових можливостей,
– пояснили в університеті.
Серед основних мотивів зміни назви у виші визначають:
⦁ Розширення міжнародного співробітництва. Університет активно працює з партнерами з країн ЄС і США і назва "Карпатський" допоможе краще ідентифікувати їх на міжнародній арені.
⦁ Історична справедливість. Назва "Прикарпаття", як зазначають у ВНЗ, з'явилася в радянський період і затирає зв’язок регіону з його історичним центром – Галичем та Галицько-Волинською державою. Тож таким чином в університеті прагнуть відновити ідентичність і повернути історичні смисли у назвах.
⦁ Місія університету. "Карпатський університет – це не лише освітній заклад, а й науковий, культурний та економічний містоутворюючий центр регіону", – зазначають у ВНЗ.
Раніше ми повідомляли, скільки абітурієнтів вступили у Карпатський національний університет імені Василя Стефаника у 2025 році та на які спеціальності.