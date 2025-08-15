О переименовании Прикарпатского национального университета имени Стефаника сообщили на официальной странице учебного заведения, передает 24 Канал.
Смотрите также Сколько стоит год обучения в Карпатском национальном университете имени Стефаника
Как теперь называется ПНУ имени Стефаника?
Вуз сменил название на Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника.
Для нас это не просто формальность – это шаг в будущее, который отражает наше развитие, международные амбиции и миссию. Мы сохраняем академическое наследие, наши традиции и сильные стороны. В то же время новое название – это толчок к дальнейшему росту и новым возможностям,
– объяснили в университете.
Среди основных мотивов изменения названия в вузе определяют:
⦁ Расширение международного сотрудничества. Университет активно работает с партнерами из стран ЕС и США и название "Карпатский" поможет лучше идентифицировать их на международной арене.
⦁ Историческая справедливость. Название "Прикарпатье", как отмечают в вузе, появилось в советский период и затирает связь региона с его историческим центром – Галичем и Галицко-Волынским государством. Поэтому таким образом в университете стремятся восстановить идентичность и вернуть исторические смыслы в названиях.
⦁ Миссия университета. "Карпатский университет – это не только образовательное учреждение, но и научный, культурный и экономический градообразующий центр региона", – отмечают в вузе.
Ранее мы сообщали, сколько абитуриентов поступили в Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника в 2025 году и на какие специальности.