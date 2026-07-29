Нововведения 2026 года: что нужно знать абитуриентам о приоритетах при поступлении в магистратуру

В этом году в Украине несколько изменили правила вступительной кампании. Изменения коснулись и поступления в магистратуру.

В частности, были введены приоритеты. 24 Канал рассказывает об этих нововведениях 2026 года.

Как изменились условия поступления в магистратуру

Для поступления на магистерскую программу абитуриенты сдают:

единый вступительный экзамен (ЕВЭ), который состоит из теста общей учебной компетентности (ТОУК) и экзамена по иностранному языку;

в зависимости от специальности: единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) и/или единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКЭ) либо профессиональный экзамен на бакалавриате.

Также для поступления в магистратуру в 2026 году абитуриенты могут использовать результаты ЕВИ 2025 и 2024 годов, а также результаты ЕФВВ за 2025 год.

Что важно отметить, что в этом году система приоритетов действует не только для поступающих на бакалавриат, но и на магистратуру – как на бюджет, так и на контракт. Так абитуриенты с большей вероятностью смогут поступить в желанный вуз и на желаемую специальность.

Что известно о приоритетах при поступлении в магистратуру

В 2026 году всего можно подать 10 заявлений на поступление, 5 из которых – на бюджет. Абитуриенты магистратуры будут расставлять приоритеты не только для заявлений на бюджет, но и на контракт. Все заявления будут участвовать в адресном распределении, отмечает Education.ua.

Приоритетность – это порядок ваших заявлений, который показывает, куда вы хотите поступить больше всего, а куда – меньше. Приоритетность определяет, какие из поданных заявлений система будет рассматривать первыми и последующими при распределении мест в магистратуре. Всего у абитуриентов будет 10 приоритетов, которые они могут распределить между заявлениями на бюджет и контракт. В электронном кабинете нужно расставить свои заявления от самого важного до наименее желаемого.

Распределение мест в магистратуре происходит не вручную, а автоматически по конкурсному баллу. Однако именно приоритетность, которую устанавливает абитуриент, определяет порядок, в котором алгоритм рассматривает заявления. В целом система будет пытаться зачислить абитуриента на самый высокий возможный приоритет, на который хватит вашего конкурсного балла.

Изменить приоритет в заявлении, которое уже зарегистрировано университетом, нельзя. Можно только отменить заявление, но тогда нельзя будет подать другое заявление с таким же приоритетом.