Один из ключевых элементов НУШ: в школах апробируют новую систему профориентации

В Украине стартовало национальное пилотирование системы профориентации детей и подростков в 396 громадах из всех областей. Его цель - создание устойчивой и доступной модели сопровождения учеников в выборе будущей профессии.

Это один из ключевых элементов реформы "НУШ", в частности ее третьего этапа – развития старшей профильной школы. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Смотрите также В учебных заведениях снова будут проверки по пожарной и техногенной безопасности

Что известно о пилотировании новой системы профориентации?

В течение 2025 – 2027 годов на уровне общин и областей обеспечат:

экспертное сопровождение в создании и развитии системы профориентации в сотрудничестве с учебными заведениями, властью и бизнесом;

обучение карьерных координаторов по специальным программам повышения квалификации;

подготовку карьерных советников в школах и интеграцию в учебные планы по выбору "Профессии" для учащихся 8 – 9 классов.

50 самых активных общин в следующем году получат гранты на создание современных профориентационных пространств для детей и подростков.

Интересно! За два последних года государство направило более 11 миллиардов гривен на строительство подземных школ и укрытий. Уже открыто более 40 таких объектов, а всего будет возведено 221 школу-укрытие, сообщил в телеграмме глава МОН Украины Оксен Лисовой.

Зачем это нужно?

Систему профориентации развивают, чтобы ученики могли:

попробовать различные виды деятельности;

пообщаться с представителями бизнеса и увидеть практическую деятельность;

получить качественную поддержку в выборе профессионального пути.

Смотрите также "Это открытое уничтожение образования?": как учителя оценивают идею прекращения бессрочных договоров

Будут ли проверять в учебных заведениях пожарную и техногенную безопасность?