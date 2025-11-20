Один из ключевых элементов НУШ: в школах апробируют новую систему профориентации
- В Украине стартовало национальное пилотирование системы профориентации для учащихся в 396 общинах, целью которого является создание устойчивой модели сопровождения в выборе профессии.
- В течение 2025 – 2027 годов планируют, в частности, подготовку карьерных советников в школах и интеграцию в учебные планы по выбору "Профессии" для учащихся 8 – 9 классов.
В Украине стартовало национальное пилотирование системы профориентации детей и подростков в 396 громадах из всех областей. Его цель - создание устойчивой и доступной модели сопровождения учеников в выборе будущей профессии.
Это один из ключевых элементов реформы "НУШ", в частности ее третьего этапа – развития старшей профильной школы. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Что известно о пилотировании новой системы профориентации?
В течение 2025 – 2027 годов на уровне общин и областей обеспечат:
экспертное сопровождение в создании и развитии системы профориентации в сотрудничестве с учебными заведениями, властью и бизнесом;
обучение карьерных координаторов по специальным программам повышения квалификации;
подготовку карьерных советников в школах и интеграцию в учебные планы по выбору "Профессии" для учащихся 8 – 9 классов.
50 самых активных общин в следующем году получат гранты на создание современных профориентационных пространств для детей и подростков.
За два последних года государство направило более 11 миллиардов гривен на строительство подземных школ и укрытий. Уже открыто более 40 таких объектов, а всего будет возведено 221 школу-укрытие, сообщил в телеграмме глава МОН Украины Оксен Лисовой.
Зачем это нужно?
Систему профориентации развивают, чтобы ученики могли:
попробовать различные виды деятельности;
пообщаться с представителями бизнеса и увидеть практическую деятельность;
получить качественную поддержку в выборе профессионального пути.
