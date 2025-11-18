Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Службу образовательного омбудсмена. Там сообщили об изменениях в постановление "О прекращении мероприятий государственного надзора (контроля) в условиях военного положения".

Что предусматривают проверки?

Теперь проверки в сфере пожарной и техногенной безопасности по выявлению и предотвращению нарушений требований законодательства всеми учебными заведениями во время военного положения будут осуществлять по решению МВД на основании обращений областных государственных (военных) администраций.

Интересно! За два последних года государство направило более 11 миллиардов гривен на строительство подземных школ и укрытий. Уже открыто более 40 таких объектов, а всего будет возведено 221 школу-укрытие, сообщил в телеграмме глава МОН Украины Оксен Лисовой.

В Службе образовательного омбудсмена при этом отмечают, что вопрос противопожарной и техногенной безопасности в учебных заведениях актуален всегда. В частности, когда отопление или освещение обеспечивают генераторы.

Получат ли учебные заведения средства на противопожарную защиту?