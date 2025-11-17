Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмме главы Министерства образования и науки Украины Оксена Лисового.
Где в Украине строят образовательные подземные пространства?
Чиновник рассказал, что на Херсонщине сейчас строят 10 подземных школ-укрытий: три из них полностью готовы, еще семь – на финальной стадии и будут введены в эксплуатацию в первом полугодии следующего года. Это позволит 18 учебным заведениям перейти на смешанный формат обучения - важный шаг для громад.
Мы создаем полноценные образовательные пространства, в которых дети могут не просто ждать завершения тревоги, но и продолжать обучение. Именно поэтому важно контролировать, как общины придерживаются рекомендаций по обустройству таких пространств при строительстве. В отдельных областях это удается лучше, а в некоторых возникают трудности. Все корректируем,
– уточнил министр.
И добавил, что в Николаевской области при поддержке правительства в этом году продолжаются работы по обустройству 17 подземных образовательных пространств. Пять объектов уже завершили.
Не устаю повторять: доступ детей к безопасному обучению – один из приоритетов государства. За два последних года государство направило более 11 миллиардов гривен на строительство подземных школ и укрытий. Уже открыто более 40 таких объектов, а всего будет возведено 221 школу-укрытие,
– сообщил Лисовой.
Продолжается соответствующая работа также в Сумской, Харьковской, Запорожской областях.
Что известно о строительстве подземных школ в Украине?
- В Украине продолжают строить подземные школы и хранилища, чтобы ученики, в частности на опасных во время войны территориях, могли учиться очно.
- Активное строительство продолжается в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, на Херсонщине и тому подобное.
- По данным МОН по состоянию на февраль 2025 года, в Украине строили более 139 подземных школ.
- Завершить строительство этих объектов планировали до 1 сентября 2025 года.
- В 2024 году на строительство подземных школ в госбюджете предусмотрели 7,5 миллиарда гривен, в 2025 году – 11,2 миллиарда гривен.
- Также выделяют средства из местных бюджетов.