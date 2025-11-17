Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмме главы Министерства образования и науки Украины Оксена Лисового.

Где в Украине строят образовательные подземные пространства?

Чиновник рассказал, что на Херсонщине сейчас строят 10 подземных школ-укрытий: три из них полностью готовы, еще семь – на финальной стадии и будут введены в эксплуатацию в первом полугодии следующего года. Это позволит 18 учебным заведениям перейти на смешанный формат обучения - важный шаг для громад.

Мы создаем полноценные образовательные пространства, в которых дети могут не просто ждать завершения тревоги, но и продолжать обучение. Именно поэтому важно контролировать, как общины придерживаются рекомендаций по обустройству таких пространств при строительстве. В отдельных областях это удается лучше, а в некоторых возникают трудности. Все корректируем,

– уточнил министр.

И добавил, что в Николаевской области при поддержке правительства в этом году продолжаются работы по обустройству 17 подземных образовательных пространств. Пять объектов уже завершили.

Не устаю повторять: доступ детей к безопасному обучению – один из приоритетов государства. За два последних года государство направило более 11 миллиардов гривен на строительство подземных школ и укрытий. Уже открыто более 40 таких объектов, а всего будет возведено 221 школу-укрытие,

– сообщил Лисовой.

Продолжается соответствующая работа также в Сумской, Харьковской, Запорожской областях.

Что известно о строительстве подземных школ в Украине?