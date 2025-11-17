Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі очільника Міністерства освіти і науки України Оксена Лісового.

Де в Україні будують освітні підземні простори?

Посадовець розповів, що на Херсонщині нині будують 10 підземних шкіл-укриттів: три з них повністю готові, ще сім – на фінальній стадії та будуть введені в експлуатацію у першому півріччі наступного року. Це дасть змогу 18 закладам освіти перейти на змішаний формат навчання — важливий крок для громад.

Ми створюємо повноцінні освітні простори, у яких діти можуть не просто чекати завершення тривоги, а й продовжувати навчання. Саме тому важливо контролювати, як громади дотримуються рекомендацій щодо облаштування таких просторів під час будівництва. В окремих областях це вдається краще, а в деяких виникають труднощі. Усе коригуємо,

– уточнив міністр.

І додав, що у Миколаївській області за підтримки уряду цьогоріч тривають роботи з облаштування 17 підземних освітніх просторів. П'ять об'єктів уже завершили.

Не втомлююсь повторювати: доступ дітей до безпечного навчання – один із пріоритетів держави. За два останні роки держава спрямувала понад 11 мільярдів гривень на будівництво підземних шкіл та укриттів. Уже відкрито понад 40 таких об'єктів, а загалом буде зведено 221 школу-укриття,

– повідомив Лісовий.

Триває відповідна робота також у Сумській, Харківській, Запорізькій областях.

Що відомо про будівництво підземних шкіл в Україні?