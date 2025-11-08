Будівництво фінансують у межах комплексної політики "Школа офлайн". Ще 7 проєктів реалізовують завдяки підтримці міжнародних партнерів, повідомив у фейсбуці міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, зазначає 24 Канал.

Дивіться також Аби почули у світі: школяр створив унікальний фільм про Василя Стуса

Що відомо про будівництво?

Очільник МОН вирішив сам оцінити темпи робіт, аби згодом можна визначити потреби громад перед формуванням бюджету на наступний рік. Зокрема, для завершення об'єктів, які планують здати вже до кінця цього року.

За два дні оглянули 21 будівельний майданчик, з яких у п'яти школах уже триває повноцінний освітній процес. Попри близькість до фронту, будівельні команди та громади працюють у надскладних умовах – у кілька змін, іноді без світла чи зв'язку. Роблять усе, щоб якнайшвидше завершити об'єкти й повернути дітей до навчання в безпечних класах,

– заявив міністр.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Лісовий також наголосив: підземні школи – частина системної політики держави щодо відновлення очного навчання в безпечних умовах.

Навіть у прифронтових регіонах діти мають право на освіту й звичайне шкільне життя. Далі плануємо розширення програми, щоб кожна дитина в Україні могла навчатися очно, поруч з однолітками і в безпечному середовищі,

– резюмував посадовець.

Будівництво підземних шкіл на Харківщині: відео

Дивіться також Перша підземна школа вже працює у Сумах

Що відомо про будівництво підземних шкіл в Україні?