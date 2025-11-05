Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Про це інформує 24 Канал.
Що відомо про підземну школу у Сумах?
Посадовець каже: тепер сотні учнів у місті повернуться до очного навчання.
Він також зауважив, що по всій Україні вже реалізовують понад 170 таких об'єктів – у прифронтових і прикордонних областях.
У Сумській області вже побудували 5 підземних шкіл у трьох територіальних громадах. Ще 8 шкіл планують збудувати у п'яти громадах: сім із них відкриють до кінця 2025 року, а одну – у 2026,
– розповів Єрмак.
І додав, що за два роки держава інвестувала понад 13 мільярдів гривень у створення безпечних шкіл. І продовжить це робити.
Що відомо про будівництво підземних шкіл в Україні?
- В Україні продовжують будувати підземні школи та сховища, аби учні, зокрема на небезпечних у час війни територіях, могли вчитися очно.
- Активне будівництво триває у Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі, на Херсонщині тощо.
- За даними МОН станом на лютий 2025 року, в Україні будували понад 139 підземних шкіл.
- Завершити будівництво цих об'єктів планували до 1 вересня 2025 року.
- У 2024 році на будівництво підземних шкіл у держбюджеті передбачили 7,5 мільярда гривень, у 2025 році – 11,2 мільярда гривень.
- Також виділяють кошти з місцевих бюджетів.