Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом информирует 24 Канал.

Что известно о подземной школе в Сумах?

Чиновник говорит: теперь сотни учеников в городе вернутся к очному обучению.

Он также отметил, что по всей Украине уже реализуют более 170 таких объектов – в прифронтовых и приграничных областях.

В Сумской области уже построили 5 подземных школ в трех территориальных общинах. Еще 8 школ планируют построить в пяти общинах: семь из них откроют до конца 2025 года, а одну – в 2026,

– рассказал Ермак.

И добавил, что за два года государство инвестировало более 13 миллиардов гривен в создание безопасных школ. И продолжит это делать.

Что известно о строительстве подземных школ в Украине?