Это стало возможным благодаря международным партнерам и донорам. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
Что известно об учебном заведении?
Учебное заведение заработало в городе до начала нового учебного года.
В Николаеве открываем два современных и безопасных укрытия. Первое – в совместном образовательном пространстве на базе детского сада и гимназии, второе – для еще одного детского сада города,
– уточнил чиновник.
И добавил, что укрытие для школы-сада стало крупнейшим учебным подземным образовательным пространством в городе и области. В общем новые убежища дают возможность более 700 детям вернуться к очному обучению. Также – учиться в период воздушных тревог. Есть здесь и зоны для игр, развития и отдыха для самых маленьких.
Площадь двух обновленных локаций в учебных заведениях – более 1700 квадратных метров. Ремонт укрытий начали в январе 2025 года и завершили летом.
Будут еще новые подземные пространства. Общие инвестиции наших партнеров в образовательную инфраструктуру области составляет более 50 миллионов гривен,
– рассказал Ким.
Подземная школа-сад в Николаеве / фото из телеграм-канала Виталия Кима
Что известно о строительстве подземных школ в Украине?
- В Украине продолжают строить подземные школы и хранилища, чтобы ученики, в частности на опасных во время войны территориях, могли учиться очно.
- Активное строительство продолжается в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, на Херсонщине и тому подобное.
- По данным МОН по состоянию на февраль 2025 года, в Украине строили более 139 подземных школ.
- Завершить строительство этих объектов планировали до 1 сентября 2025 года.
- В 2024 году на строительство подземных школ в госбюджете предусмотрели 7,5 миллиарда гривен, в 2025 году – 11,2 миллиарда гривен.
- Также выделяют средства из местных бюджетов.