Это стало возможным благодаря международным партнерам и донорам. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Что известно об учебном заведении?

Учебное заведение заработало в городе до начала нового учебного года.

В Николаеве открываем два современных и безопасных укрытия. Первое – в совместном образовательном пространстве на базе детского сада и гимназии, второе – для еще одного детского сада города,

– уточнил чиновник.

И добавил, что укрытие для школы-сада стало крупнейшим учебным подземным образовательным пространством в городе и области. В общем новые убежища дают возможность более 700 детям вернуться к очному обучению. Также – учиться в период воздушных тревог. Есть здесь и зоны для игр, развития и отдыха для самых маленьких.

Площадь двух обновленных локаций в учебных заведениях – более 1700 квадратных метров. Ремонт укрытий начали в январе 2025 года и завершили летом.

Будут еще новые подземные пространства. Общие инвестиции наших партнеров в образовательную инфраструктуру области составляет более 50 миллионов гривен,

– рассказал Ким.



Подземная школа-сад в Николаеве / фото из телеграм-канала Виталия Кима

Что известно о строительстве подземных школ в Украине?