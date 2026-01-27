Про це повідомили у Житомирській міськраді. Причина – погодні умови.

Як вчитимуться учні у Житомирі?

Таке рішення ухвалили задля безпеки дітей через несприятливі погодні умови.

На дорогах і тротуарах спостерігається ожеледиця, що утворилася після дощу за мінусової температури,

– уточнили у Житомирській міськраді.

Де ще учні перейшли на дистанційку?

Жителів Одеській області також попереджали про різке погіршення погодних умов. На вівторок, 27 січня, у регіоні прогнозували зниження температури, налипання мокрого снігу та ожеледицю. Тому закладам освіти на Одещині рекомендували перейти на дистанційний формат навчання, поінформував очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Рішення стосується дитячих садків, шкіл, закладів позашкільної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

Зранку 27 січня росіяни атакували інфраструктурний об'єкт на Львівщині. Через надзвичайну ситуацію у Бродах тимчасово зупинили очне навчання у школах. Таке рішення ухвалили на засіданні місцевої комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у Бродівській міськраді. Школи у місті перевели на дистанційний формат роботи. Віддалено діти вчитимуться протягом 27 – 28 січня. У дитсадках громади створити чергові групи.

Як вчаться учні в Україні?