Таке рішення ухвалили на засіданні місцевої комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у Бродівській міськраді.
Як вчитимуться учні?
Школи у місті перевели на дистанційний формат роботи. Віддалено діти вчитимуться протягом 27 – 28 січня.
У дитсадках громади створити чергові групи.
Що відомо про атаку на Львівщину?
- Російські дрони 27 січня атакували об'єкт інфраструктури у Бродах.
- Внаслідок атаки сталося загоряння нафтопродуктів і у місті пішов густий дим.
- Місцева влада рекомендує жителям зачинити вікна та двері, обмежити пересування вулицями.
- У закладах освіти, де вже перебували діти, проводитимуть навчання із закритими вікнами та дверима.
Як вчаться учні в Україні?
- Недавно через надзвичайну ситуацію в енергетиці нашої держави уряд України ухвалив рішення щодо тимчасового припинення навчання в очному форматі у закладах освіти.
- Рішення стосувалося дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.
- Громади могли погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року.
- Рішення остаточно ухвалювали на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.
- У частині регіонів та міст нашої держави учні повернулися на очне навчання.