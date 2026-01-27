Таке рішення ухвалили на засіданні місцевої комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у Бродівській міськраді.

Дивіться також "Знищує цікавість до навчання": у мережі – дискусія про скасування домашніх завдань для учнів

Як вчитимуться учні?

Школи у місті перевели на дистанційний формат роботи. Віддалено діти вчитимуться протягом 27 – 28 січня.

У дитсадках громади створити чергові групи.

Що відомо про атаку на Львівщину?

Російські дрони 27 січня атакували об'єкт інфраструктури у Бродах.

Внаслідок атаки сталося загоряння нафтопродуктів і у місті пішов густий дим.

Місцева влада рекомендує жителям зачинити вікна та двері, обмежити пересування вулицями.

У закладах освіти, де вже перебували діти, проводитимуть навчання із закритими вікнами та дверима.

Дивіться також Ворог атакував об'єкт інфраструктури на Львівщині

Як вчаться учні в Україні?