Такое решение приняли на заседании местной комиссии ТЭБ и ЧС. Об этом сообщили в Бродовском горсовете.

Как будут учиться ученики?

Школы в городе перевели на дистанционный формат работы. Удаленно дети будут учиться в течение 27 – 28 января.

В детсадах общины создать дежурные группы.

Что известно об атаке на Львовщину?

Российские дроны 27 января атаковали объект инфраструктуры в Бродах.

В результате атаки произошло возгорание нефтепродуктов и в городе пошел густой дым.

Местные власти рекомендуют жителям закрыть окна и двери, ограничить передвижение по улицам.

В учебных заведениях, где уже находились дети, будут проводить обучение с закрытыми окнами и дверями.

