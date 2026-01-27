Такое решение приняли на заседании местной комиссии ТЭБ и ЧС. Об этом сообщили в Бродовском горсовете.
Как будут учиться ученики?
Школы в городе перевели на дистанционный формат работы. Удаленно дети будут учиться в течение 27 – 28 января.
В детсадах общины создать дежурные группы.
Что известно об атаке на Львовщину?
- Российские дроны 27 января атаковали объект инфраструктуры в Бродах.
- В результате атаки произошло возгорание нефтепродуктов и в городе пошел густой дым.
- Местные власти рекомендуют жителям закрыть окна и двери, ограничить передвижение по улицам.
- В учебных заведениях, где уже находились дети, будут проводить обучение с закрытыми окнами и дверями.
Как учатся ученики в Украине?
- Недавно из-за чрезвычайной ситуации в энергетике нашего государства правительство Украины приняло решение о временном прекращении обучения в очном формате в учебных заведениях.
- Решение касалось детсадов, школ, училищ, колледжей и вузов.
- Общины могли согласовать переход на дистанционное обучение или каникулы до 1 февраля 2026 года.
- Решение окончательно принимали на местах – в зависимости от условий безопасности ситуации в регионе.
- В части регионов и городов нашего государства ученики вернулись на очное обучение.