Свои мысли она написала в Threads. В частности, отметила, что домашние задания должны умереть.

Смотрите также Для восстановления школ в Украине разработали высококачественный проект: где построят первую

Нужны ли детям домашние задания?

Борецкая отметила, что дети проводят в школе по 6 – 7 часов в день, а это как полноценный рабочий день. Затем приходят домой – и у них начинается "вторая смена". Также мама школьницы добавила, что, кроме обучения у учеников есть еще кружки, спорт и тому подобное.

Домашние задания должны умереть. Точка. То, что сейчас называют домашним заданием, – это архаизм, который просто уничтожает интерес к учебе и убивает нервную систему всей семьи,

– написала она.



Мама школьницы высказалась о домашних заданиях / скриншот сообщения

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Что думают украинцы?

В комментариях украинцы написали следующее:

Меня пугает позиция современных родителей. Домашняя не нужна, часы в школе сократите, красной ручкой не пишите, потому что психику испортите, университет не нужен, чтение книг – это архаизм и давайте врубать мультики детям с первых дней жизни и давать им планшет, чтобы не задавал мне вопросов и не мешал сидеть самой в гаджетах....

А потом, ой, мои дети почему-то не имеют критического мышления, не имеют хорошей памяти, не могут найти хорошую работу и не могут социализироваться и вообще быть самостоятельными.

Я учусь в 11 классе, хожу в школу,на дополнительные, делаю домашнее и в школу и на дополнительные, хожу на 3 вида спорта, веду блог, пытаюсь брать сотрудничества модель /ugs, является президенткой лицея, веду социальные сети (свои, школьные), развиваюсь в сферах финансов, SMM, психологии, смотрю постоянно документальные / исторические фильмы. У меня есть время и погулять, и посидеть в тиктоке/инстаграме/тредси. Ребенок должен учиться тайм-менеджменту, потому что потом во взрослой жизни у него будет точно больше обязанностей.

Так думают все, кроме тех, кто видит образовательный процесс изнутри. К сожалению, наша память "забывает" все, что не повторяется. Конечно, повторение во время уроков в школе есть, но ученики должны уметь выполнять задания самостоятельно, формировать определенный уровень дисциплины и ответственности.

Финляндия, Дания, Норвегия, Швеция, Исландия – страны, где детей не перегружают домашними заданиями, – одни из самых богатых и успешных в мире.

А потом люди приходят на вокзал в 23:30 15 декабря, имея билет на 00:30 15 декабря.

То есть вы за то, чтобы ребенок оставался неспособным на самостоятельную работу?

Смотрите также Ученики возвращаются на очное обучение: какие решения приняли в регионах

Почему учителя не ставят оценок за выполненное домашнее задание?