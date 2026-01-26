Так, закладам освіти на Одещині рекомендують перейти на дистанційний формат навчання. Про це поінформував очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
До теми Відлига та сильний вітер, а подекуди ще -16: прогноз погоди на 27 січня
Що відомо про онлайн-навчання в Одеській області?
Як повідомили в ОВА, рекомендація до навчання в дистанційному форматі 27 січня стосується дитячих садків, шкіл, закладів позашкільної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти.
Олег Кіпер підписав відповідний лист та закликав керівників громад за потреби організувати чергові групи у дитсадках.
Головне зараз – подбати про безпеку дітей та педагогів,
– наголосив він.
Варто нагадати, що через надзвичайну ситуацію в енергетичному секторі Кабінет міністрів дозволив тимчасово призупиняти очне навчання в закладах освіти по всій країні.
Водночас остаточне рішення залишили за місцевою владою. Його ухвалюють з урахуванням безпекової та енергетичної ситуації в конкретному регіоні. Громади могли запроваджувати дистанційний формат або оголошувати канікули, зокрема до 1 лютого 2026 року.
Яка ситуація в різних областях?
На Київщині навчальний процес у школах відновили в очному режимі з 19 січня після рішення обласної Ради оборони. При цьому запровадили скорочені уроки тривалістю 30 хвилин і обмежили завершення занять у другу зміну до 16:00. Зі свого боку Київ відкрив 284 класи з резервним живленням для дітей, яких батьки не можуть залишити вдома.
У Чернігові, навпаки, ухвалили рішення продовжити зимові канікули для школярів. Відпочинок триватиме з 19 січня до 1 лютого.
В Івано-Франківську учні міських шкіл повертаються за парти: з понеділка, 26 січня, там знову запровадили очний формат навчання.