Так, закладам освіти на Одещині рекомендують перейти на дистанційний формат навчання. Про це поінформував очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Що відомо про онлайн-навчання в Одеській області?

Як повідомили в ОВА, рекомендація до навчання в дистанційному форматі 27 січня стосується дитячих садків, шкіл, закладів позашкільної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

Олег Кіпер підписав відповідний лист та закликав керівників громад за потреби організувати чергові групи у дитсадках.

Головне зараз – подбати про безпеку дітей та педагогів,

– наголосив він.

Варто нагадати, що через надзвичайну ситуацію в енергетичному секторі Кабінет міністрів дозволив тимчасово призупиняти очне навчання в закладах освіти по всій країні.

Водночас остаточне рішення залишили за місцевою владою. Його ухвалюють з урахуванням безпекової та енергетичної ситуації в конкретному регіоні. Громади могли запроваджувати дистанційний формат або оголошувати канікули, зокрема до 1 лютого 2026 року.

Яка ситуація в різних областях?