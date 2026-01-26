Так, учебным заведениям в Одесской области рекомендуют перейти на дистанционный формат обучения. Об этом проинформировал глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Что известно об онлайн-обучении в Одесской области?

Как сообщили в ОВА, рекомендация к обучению в дистанционном формате 27 января касается детских садов, школ, учреждений внешкольного, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования.

Олег Кипер подписал соответствующее письмо и призвал руководителей общин при необходимости организовать дежурные группы в детсадах.

Главное сейчас – позаботиться о безопасности детей и педагогов,

– подчеркнул он.

Стоит напомнить, что из-за чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе Кабинет министровв разрешил временно приостанавливать очное обучение в учебных заведениях по всей стране.

В то же время окончательное решение оставили за местными властями. Его принимают с учетом безопасности и энергетической ситуации в конкретном регионе. Громады могли вводить дистанционный формат или объявлять каникулы, в частности до 1 февраля 2026 года.

Какова ситуация в разных областях?